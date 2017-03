Liidriks tõusnud Tammeka lahkus väljakult negatiivsete emotsioonidega

Avavoorus valitsevast meistrist FCI-st jagu saanud Tammekale sai saatuslikuks kehv realiseerimine: pärast Sander Kapperi 44. minuti tabamust avanesid hiilgavad võimalused eduseisu duubeldamiseks Martin Jõgil, Kaspar Pauril ja Erki Mõttusel, kuid keegi neist kolmest palli Transi puuriluku Artur Kotenko valvatavasse väravasse saata ei suutnud.

Karm jalgpallitõde, et kui ise ei löö, lüüakse sulle, leidis taaskord kinnitust 83. minutil, mil Tammeka väljakumängijate ja väravavahi vahelise arusaamatuse karistas ära Ilja Ferapontov. See jäi ka matši viimaseks väravaks, nii et mõlemale meeskonnale tabelisse üks punkt.

Enne homseid ülejäänud kolmanda vooru mänge tõusis Tammeka küll viie punktiga tabeli liidriks, kuid tartlased lahkusid väljakult üpris mornide nägudega. Meenutatavasti ei suudetud ka nädala eest Pärnu Vapruse vastu enamat 1:1 viigist.

«Ei saa kummagi mängu lõpus rahulolu tunda, meeleolud on suhteliselt negatiivsed,» tõdes Tammeka poolkaitsja Tauno Tekko. «Täna on kindlasti tegemist kaotatud kolme punktiga. Sellised võimalused tuleb ära lüüa, siis olnuks mäng tehtud, aga ei löönud ja läks nii.»

Transi viigivärava kirjutas Tekko mängijate tähelepanematuse arvele. «Transi kvaliteediga meeskond karistab sellised olukorrad kohe ära,» nentis keskväljamees.

Seoses koondisemängudega seisab meistriliigas nüüd ees väike mängupaus, neljandas voorus sõidab Tammeka 1. aprillil külla Tallinna FC Florale. Seejärel heideldakse võõrsil Viljandi Tulevikuga, tartlaste järgmine kodumäng on alles pisut vähem kui ühe kuu pärast, kui 14. aprillil võõrustatakse Sillamäe Kalevit.