Kahes tantsulavastuses ristuvad rütmid ja emotsioonid

Hetk lavastusest «Crossroads». / Maris Savik / Vanemuine

Suurbritannia lavastaja ja koreograaf Russell Adamson on kasutanud lavastuses «Crossroads» (ristteed) Barry White’i, Ray Charlesi, Christina Aguilera, Riho Sibula jpt muusikat.

Adamson näeb oma lavastust stiilide, emotsioonide ja oskuste kogusummana. Risti-rästi on kõik, millest tants koosneb: tantsijad, emotsioonid, loominguline mõtlemine, eesmärk, koostöö, ballett, hip-hop, jazz ja palju muud.

«Step into the Light» (samm rambivalgusesse) on vanemuislasest tantsija Matthew Jordani esimene lavastus. Ta on ühtlasi selle lava- ja kostüümikunstnik. Publiku ees on elav muusika Benjamin Kyprianose (kitarrid) ja Lawrence Massie (trummid) esituses, elurõõmus õhkkond ja steptants.

Matthew Jordani sõnul on publik saalis selleks, et meelt lahutada ja toimuvat nautida. ««Step into the Light» ei pane elu üle järele mõtlema, tal ei ole mingeid ülearuseid kõrvaltähendusi,» lisas ta. «Emotsioon, stiil, talent ja meelelahutus – see on kõik, mida vaja.»

«Crossroadsi» kunstnik on Mare Tommingas ja valguskunstnik Imbi Mälk, «Step into the Lighti» valguskunstnik Imbi Mälk. Vaatajate ees on Vanemuise balletitrupp.