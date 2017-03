Saja viie aastane Hilda Paju oli parim mustikasupi keetja

Hommikul oli Hilda Paju kodunt läbiastujaid ja õnnitlejaid terve rida.

Suure osa päevast veetis temaga ta ristipoeg Jaan Sults koos oma pere ja lapselastega. Hilda Pajul on olnud kokku neli õde ja üks vend ning Jaan Sults on Hilda Paju noorema õe Helgi poeg.

«Eks ma oma tädidest mäletan just Hildat kõige eredamalt,» rääkis Sults. «Ta kasvatas loomi, eriti hästi on mul hästi meeles tädi Hilda kaks musta vasikat. Ka lilli armastas ta väga, need edenesid tal hästi ja neid käis ta turul müümas. Tädi elamine oli alati väga ilus ja korras.»

Veel rääkis Jaan Sults imelisest mustikasupist, mille sisse saiatükikesi murti ning sellest, kui hästi ja maitsvalt tädi pool alati süüa sai.

Hilda Paju laskis sel kiitusel kõlada, ja näis rahul olevat.

Saja viies. / Margus Ansu

Veel viis aastat tagasi, kui Hilda sai sada, keetis ta oma juubelilauale süldi ise. Nüüd ta enam köögis ei toimeta, lepib heal meelel selle kraamiga, mis ristipoeg poest toob.

«Aga minu lapsevanker, milles mu enda poeg Rein kasvas, see läks ju ka edasi Jaanile, kui ta sündis,» tuli Hildale äkki meelde.

Jaan Sults noogutas, et see on tõsi küll, kuigi ta ise seda vankrit ei mäleta.

Hilda jutud oma pojast Reinust ja mehest Johannesest on igal aastal see nukker koht, mis sünnipäevalauas ikka üles tõuseb ja halli varju korraks kõigele heidab. Nii oma mehe kui poja on Hilda Paju matnud ning nende järgi igatseb ta väga. Lapselapsi tal ei ole.

Kõige tähtsamaks asjaks elus peabki Hilda perekonda ja lapsi, ning teistele inimestele soovitab seda, et lapsi peab vähemalt kolm olema, mitte üks või kaks. «Ilma lasteta jääb elu tühjaks ja igavaks,» põhjendas ta.

Hilda Paju oma armsas tugitoolis. /Margus Ansu

Hilda tunnistas, et nüüd, 105-aastasena, ongi tal üsna igav elada. Hilda tahaks nii väga juba saada oma mehe ja poja kõrvale, kes on maetud Raadi surnuaiale.

Kui head aega ütlemise aeg on käes, hõikab ta viimaseks, et tulgu ajakirjanikud kindlasti tema matusele! Aasta pärast uuesti kohtuda ta meiega enam ei looda. Tõele au andes tuleb meenutada, et matustest on Hilda rääkinud juba mitu eelmistki aastat.

Hilda Paju on sündinud Laiuse vallas talupidajate peres ning õppinud Tartu kommertsgümnaasiumis. Ta abiellus Valgamaa Keeni valla sekretäri Johannes Pajuga, kes oli Treffneri kooli kasvandik.