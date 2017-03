Laululoojad esitavad oma laule võidu eesti ja vene keeles

Homme toimub Tartus esimest korda konkurss «Poeet поёт» (luuletaja laulab), kuhu olid oodatud end kirja panema kõik Eestis elavad autorid alates 16. eluaastast, kes kirjutavad laule emakeeles. Et enda osalemisest on teada andnud nii need, kelle emakeel on eesti keel, nagu näiteks Priit Strandberg, kui ka need, kelle emakeel on vene keel, nagu näiteks Jelena Garanina, siis saab saalis kuulata laule eesti ja vene keeles.