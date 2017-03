Amfiibbuss Tartusse, näiteks kaarsilla remondi ajaks?

Amfiibbussi saab proovida näiteks Stockholmis, aga ka paljudes teistes turismilinnades. Näiteks ka Hamburgis, nagu on näha selles videos.

Internetis levib sellistest bussides videolõike ja Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak vaatas ühe sellise läbi. Pühendas küsimusse ka liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelise. Nentis siis, et vähemalt kaarsilla remondi ajaks sellisest abi ei oleks. Põhjus lihtne: kaldad on liiga kõrged ja järsud.

«Hästi nobedalt sõidab, olin sellest üllatunud. Mõtlesin, et niisugune sõiduk supleb rohkem,» ütles Haak. «Aga meil oleks paat või praam selles kohas asjakohasem. Vahemaa on olematu, kõige suurem teema on pealeminek ja mahatulek.»

Haak arvas, et niisugune buss saaks Tartus olla pigem atraktsioon turistidele, mis veesõitu alustaks näiteks Ihastest ja sõidaks Kvissentali. «Sõidas mööda jõge ja jätkad tuuri kuival maal, see bussisõit jõel võiks olla linnaekskurssiooni kõige põnevam osa,» ütles Haak.

Kui niisugune buss sõidaks Tartu bussijaamast Piirissaarele oleks huvitava lahendus, aga siis jääb küsimus, kuidas selline sõiduk Peipsi terava laine välja kannataks.