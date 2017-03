Mudellennuhooaeg algas MK-etapiga Soomes

Treener Andres Lepa kinnitusel korraldasid Soomes sealse Pühajärve jääl esmalt oma Moose Cup'i rootslased ning järgneval päeval soomlased oma Bear Cup'i. Kevadtalvised ilmaolud olid heitlikud ja nii tuli võistlejatel oodata esimesel päeval tundide kaupa ilma paranemist. Segajaks polnud sedapuhku tugev tuul, vaid hoopis ülimadal pilvitus ja sellega kaasnev kehv nähtavus.

«Tänapäeva mudelid on nii võimekad, et kadusid juba stardi järel pilve ja tegid võimatuks nõutava kolmeminutilise lennuaja fikseerimise,» kirjeldas Lepp. Nii viidigi see võitluspäev läbi lühendatud programmi järgi.

Tartu klubi osutus edukaimaks noorteklassis. Gert Nulk noppis võidu Moose Cup'il ja sai teise koha Bear Cup'il. Nende tulemustega juhib ta ka MK-sarjas noorte üldarvestust.

Täiskasvanutest esines mõlemal võistlusel ühtlaselt stabiilselt Janar Sell. Ta jõudis mõlemal päeval finaallendudele, kus ta saavutas vastavalt 8. Ja 7. koha 40 võistleja seas.