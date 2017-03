Päästjad tegid 88 aasta järel uue ajaloolise foto

Täpselt samas kohas tehti pritsumeestest pilti ka 88 aastat tagasi. Vanemal fotol on kujutatud Tartu tuletõrje lendsalka 1929. aastal. Uuemal pildil on aga Emajõelinna pritsumehed praegu kasutuses oleva päästetehnikaga. «Teeme pildi selleks, et võrrelda pea saja aasta tagust ja praeguse aja tehnikat ja vorme,» põhjendas Lõuna päästekeskuse Tartumaa päästepiirkonna juhataja Juri Hrabrov.

Sellised on Tartu päästjad ja nende varustus 2017. aasta kevadel. / Sille Annuk

Aastapäeval on päästjatel plaanis end näidata ka linnarahvale. Nad korraldavad töötajate ja masinate rongkäigu Sõbra maja juurest mööda Kalevi tänavat Raekoja platsile, kuhu nad suunduvad Küüni tänava kaudu. Hrabrovi sõnul võtavad rongkäigust osa ka vabatahtlikud päästjad ja teised koostööpartnerid. Näha saab nii uunikume kui uusimat päästetehnikat.

Linnarahvale uudistamiseks seatakse see välja raeplatsile purskkaevu ümber. Samuti avatakse raekoja infopunktis päästeteemaline näitus.