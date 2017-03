Kliinikum pani tööle patsiendiinfokeskuse

Võib tulla ka päris konkreetse küsimusega, kui see puudutab mõnd protseduuri, uuringut, enese või oma lähedase eest hoolitsemist, haiglasse tulekut ja haigusejärgset käitumist, toitumist ja elustiili.

Eile pöördus Margarita Milihhina poole näiteks inimene, kel seisis ees kompuutertomograafiauuring ning kes tahtis teada, mida see endast täpsemalt kujutab.

Seejärel tuli teine inimene, kes pidi peatselt minema põlveoperatsioonile ning temalgi oli rida küsimusi.

Margarita Milihhina on kümme aastat töötanud kliinikumi kardioloogiaosakonna õena, kus tegeles südame- ja veresoonkonna haiguste ennetustööga. Ka on ta olnud toitumisnõustaja ning aidanud inimesi tubakast loobumisel. Ta ei jää hätta ühelegi küsimusele vastamisel, kui jutt käib terviseprobleemide ennetamisest.

Kliinikumi patsiendiinfotuba. / Sille Annuki foto

Patseindiinfo ruumis on küllaga trükiseid, mida võib koha peal sirvida ja vajadusel kaasa haarata. Seinal on suur ekraan ehk tahvelarvuti, millega saab inimesi juhendada, kuidas Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt vajalikke trükiseid ka elektrooniliselt leida.

Peavaluloeng

Siiski ei tööta patsiendiinfokeskus ainult juhuslikke sisseastujaid oodates.

Juba lähitulevikus hakkavad aset leidma terviseteemalised vestlusringid ja nõustamised, mida viivad läbi erinevate valdkondade spetsialistid.

23. märtsil kell 15 on plaanis loeng peavalust ning sellest, kuidas ennast aidata. Räägib peavaluõde Kristi Tamela, kes teab, et peavalud on sagedane terviseprobleem. Tema sõnul näitavad uuringu tulemused seda, et 89 protsendil inimestest kannatavad mingil eluetapil pingetüüpi peavalude all.

Loeng on kõigile huvilistele tasuta, aga tulijail palutakse end kindlasti registreerida. Kui paistab, et osavõtt tuleb rohkearvuline, saab loengu üle viia Artur Linkbergi auditooriumisse, mis asub samas majas teisel korrusel.

Tervisepäev vitamiinidest

Patsiendiinfokeskus saab tulevikus olema ka tasuta tervisepäevade koht.

Tartlased mäletavad tervislikke neljapäevi, mida korraldati Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning mille koordinaator oli samuti Margarita Milihhina.

Edaspidi ei ole need tervisepäevad seotud tingimata ühe nädalapäevaga, aga nende põhimõte uues kohas on seesama mis seni.

Tasuta tervisepäevi korraldavad Tartu Ülikooli Kliinikum koostöös Eesti Õdede Liidu ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga. Esimene neist leiab aset aprillikuu lõpus. Siis keskendutakse vitamiinidele ja toidulisanditele ning arutatakse, kuidas selles valdkonnas orienteeruda, kui palju ja mida peaks tarvitama ja kas üldse peaks vitamiine ja toidulisandeid tarvitama?

Sel päeval saavad soovijad kontrollida ka oma tervisenäitajaid: mõõta vererõhku, pulsisagedust, veresuhkru-, ja kolesteroolisisaldust ning jagatakse individuaalset tervisenõu.

Patsiendiinfokeskuse toa leiab Tartu Ülikooli Kliinikumist, kui siseneda peamajja Puusepa tänava poolsest uksest, mööduda registratuurist ja pöörata ümber nurga vasakule.

See asub kliinikumi majasid ühendava ühe kõige olulisema koridori ääres, kus varem paiknes apteek.