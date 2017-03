Vanametalli kokkuostuhind on hüppeliselt tõusnud

«Eelmisel aastal 15. märtsil oli musta metalli kokkuostuhind 75-100 eurot tonni eest. Praegu on see hind 165-195 eurot tonni eest,» ilmestas kokkuostuhindu Cronimet Eesti Metalli ostujuht Marko Erlich.

Ta lisas, et kevadeti hakkab maailma majandus elavnema ning seetõttu tõuseb igal kevadel ka vanametalli kokkuostu hind. Siiski on tema sõnutsi paar viimast aastat metalli kokkuostuhinnad olnud madalseisus ning nii kõrget hinda kui praegu pole vanametalli eest siinmail makstud juba aastaid.

Siiski pole Cronimet Eesti Metalli Tartu kokkuostupunkti värava taga praegu veel järjekordi tekkinud. «Tartus on kuus vanametalli kokkuostupunkti ning seetõttu pole meil Tartus kunagi väga pikki järjekordi olnud. Seevastu on kevadeti järjekorrad väiksemate linnade vanametalli kokkuostukohtades, nagu Jõgeval ja Viljandis,» kinnitas Erlich.

Cronimet Eesti Metalli Jõgeva osakonna platsijuht Andres Pedjak sõnas, et hetkel pole nende kokkuostu värava taga järjekordi veel tekkinud. «Üldiselt on seis see, et vanametall hakkab Eestist otsa saama. Viimased pool aastat on minu kõrvu jõudnud jutud, et metallikola enam väga ei vedele,» märkis Pedjak.

Veel lisas Jõgeva metallikokkuostu platsijuht, et pigem tuuakse kokkuostu sellisel juhul, kui mõni kinnistu vahetab omanikku ning siis vana omanik või uus omanik leiab kinnistult veidi metalli. «Vanade sovhooside ja kolhooside jäänukid on juba aegade jooksul vanametalliks ära müüdud,» lisas Pedjak.

Marko Erlichi sõnutsi on värvilise vanametalli kokkuostuhind jäänud mullusega võrreldes samale tasemele. «Alumiiniumi hind on sama ning vase hind on aastaga vaid veidi tõusnud,» lisas Erlich.