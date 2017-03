Kuuekümnesed pääsevad uusi asju õppima poole hinnaga

Kursused, millest jutt, leiavad aset sel kevadel või siis eeloleval sügisel ning kokku mahub sinna üle 250 huvilise. Eelseisval infopäeval saab end kursustele ka juba kirja panna.

Kursuste hinnad on poole odavamad kui tavaliselt, kuna vanemaealistele inimestele mõeldud koolitussarja toetab hasartmängumaksu nõukogu.

Turundusjuht Kaisa Hansson ütles, et rahvaülikool väärtustab väga vanemaealiste inimeste nii-öelda reel püsimist. Ühest küljest on see elukestva õppe filosoofia, teisest küljest aga meeldetuletus, et mitte kunagi ei ole hilja, et oma elus mingi pööre teha ja millegi täiesti uue vastu huvi tundma hakata.

Maali kas või pangakaardiga

Näiteks, miks mitte hakata õppima akrüülmaalitehnikat?! Selleks ei pea tingimata erilist joonistusannet omama, et luua omaenda kätega uus kunstiteos. Akrüülmaal on olemuselt igati tänapäevane ja moodne kunstiliik. Värv on vees lahustuv, kiiresti maalitav ja kuivab ruttu. Maalimiseks on võimalik kasutada pintslit, spaatlit või kasvõi aegunud pangakaarti. Kursuse juhendaja on tulevaste kursuslaste eakaaslane Aime Asi, kellega koos õpitoas ajaveetmine on tujutõstev - tema juba mõistab küpsesse ikka jõudnud inimeste jututeemasid ja huumorisoont.

Või proovida selgeks saada siseruumidesse sobiva dekoratiivse pahtleduse võtted.

Või koguma minna uusi teadmisi selle kohta, kuidas hakkama saada koduste hallitusseentega. Või kuidas kimpe ilusasti kokku sättida ükskõik mis aastaajal.

Ka pakuvad väärikate elustiili kursused uusi ideid, millist käsitööd proovida, kas õppida vildist susside valmistamist või nahast teatrikoti või käevõru tegemist.

Need hõlmavad ka tervisetarkusi. Valida võib kas joogakursuse, füsioterapeudi soovituste kursuse või loengud küpse näonaha hooldamise kohta.

Mida teavad geenid mu vanusest

Homse tasuta infopäeva maiuspala on geeniteadlase Riin Tamme loeng «Kuidas geenid minu vananemist mõjutavad?»

Loengus tuleb juttu sellest, kui palju me üldse teame geenidest ja kui suur võiks olla nende roll inimese vanaks saamise mõjutamisel. Mida annab meile meie geenide uurimine ning kas tulevikus võiks olla igaühel võimalus koostada endale oma eluplaan, kasutades geneetilist informatsiooni.