Kes kuhu kooli läheb? Tõde hakkab selguma

Ülle Lehtmäe elab Tamme kooli läheduses ega pidanud muretsema, kas tema tütar Marie Elisabeth ikka saab alustada kooliteed Tamme koolis või mitte. Tammelinna serva jäävates peredes on aga lapsi, kes peavad hakkama õppima Variku või Reiniku koolis.

Eile said tulevaste Tartu koolilaste vanemad linnalt pakkumise, millises koolis on nende lapsele eelolevast sügisest koht olemas. Endiselt on suurim tung Kesklinna ja Tamme kooli.