Jaani kiriku uus orel tuleb kolm korda suurem kui senine

Jaani kiriku organist Elke Unt ütleb, et uus orel tuleb vana oreli koha peale. On vaja head koostööd, et barokkstiilis pill mõne aasta pärast olemas oleks. «See töö peab kokku sobima nagu sipelgate tegemised ühes suures sipelgapesas,» sõnas ta.

FOTO: Sille Annuk