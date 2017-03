Tartu kaalub kesklinna nutikaid rattaparklaid

OÜ Bikeep Eesti regiooni juhataja Oliver Nuut ütles, et Tartu linnale pakutud nutikas rattahoidja võib töötada kahel moel. Üks võimalus on see lukustada ja avada mobiiltelefoniga helistades, teisel juhul saab kasutada spetsiaalselt kiipkaarti.

«Seni on olnud populaarsem telefoniga helistamine,» lausus Nuut ning selgitas nutiparkla kasutuskorda. «Klient sõidab rattaga parklasse, valib infosildilt parkla numbri ja kuulab telefonist, milline postidest on talle valitud. Parkimiskoht avaneb automaatselt. Sellest antakse märku nii helisignaaliga kui vilkuva tulega.»

Ratas lukustatakse terasest hoovaga. «Tartus saaks lukustamiseks kasutada näiteks Tartu bussikaarti ja keegi teine oma kaardi või telefoniga teie posti lahti teha ei saa,» selgitas Nuut.

Mugavam lukustada

Moodsa nutiparkla pluss on Nuudi sõnul see, et rattaomanik ei pea rattalukku enam kaasas kandma. Teiseks lukustatakse nutiparklas ratas mitte ainult esirattast või raamist, vaid mõlemast korraga. Lisaks on metallist hoob tugev ja seda pole võimalik nii lihtsalt läbi lõigata nagu näiteks trosslukke.

Parklas on ka mitmed turvaandurid. «Kui keegi hakkab seal vandaalitsema, lähevad sireenid tööle. Meil on ka koostöö turvafirma valvekeskusega, kelle patrull tuleb uurima, miks sireen tööle läks,» rääkis Nuut. Nutiparkla eelis on ka mugavus, sest ratta lukustamiseks pole vaja küürutada madalamale ja moodne hoidja ei määri käsi.

Nutiparkla hoiupostide vahe on 90 cm. Seega mahub kümme hoidjat ära üheksa meetri peale. Tallinnas on mõned nutiparklad olnud töös juba kolm aastat. Kokku on Ajujahi konkursist välja kasvanud Bikeep OÜ paigaldanud pealinna juba umbes 550 parkimiskohta. Nutikad rattaparklaid on paigaldatud ka näiteks Narva ja Pärnusse.

Nuudi sõnul maksab kümnekohaline parkla umbes 8000 eurot. Viimasel ajal on ostmisest populaarsemaks muutunud aga parklate rentimine. Viimasel juhul sõltub hind sellest, kas parklal on ainult telefoni funktsioon või ka kaardilugeja. Keskmiselt on kuu renditasu umbes 300 eurot.

Linn alles kaalub

Tartu abilinnapea Valvo Semilarski sõnul on OÜ Bikeep teinud linnale pakkumise paigaldada prooviparkla kesklinna juba sel kevadel, kuid linn pole veel otsust langetanud.

«Jah, meile on pakutud, aga see on veel väga toores idee,» sõnas Semilarski. Ta lisas, et kui algselt oli mõte panna üks prototüüp lihtsalt kusagile kesklinna üles ja vaadata, kuidas see töötab, siis hiljem tekkis küsimus, et kas ühe parkla paigaldamine üldpildist aimu annab.

«Kui juba panna, siis ikka rohkem, näiteks kaks-kolm. Aga see on alles kaalumisel,» ütles Semilarski. «Praegu ma küll ei julge välja öelda, et need kindlasti tulevad.»

Üsna kindlasti tulevad aga nutikad rattahoidjad vaksali esisele väljakule. Suuresti euroraha eest ehitatavale väljakule on linnal plaanis paigutada 20 parkimiskohta.