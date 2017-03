Bigbankist tühjaks jäänud ruumides avab kontori Tele2

Ühtlasi otsib telekommunikatsioonifirma enda ridadesse osa- või täiskoormusega telefoniteenindajaid ja müügitöötajaid. Täna korraldas ettevõte Töötukassa kontoris seminari, kuhu kutsuti eelkõige paindlikust tööajast huvitatud inimesi. Näiteks noori emasid, kes sooviksid ehk raha teenimiseks töötada väiksema koormusega ja pühendada rohkem aega lapsele kui näiteks täiskohaga töötades.

Firma personalijuht Helena Evert rääkis kokku tulnud paarikümnele huvilisele, et firma on huvitatud inimestest, kes tahaksid tasapisi tööturule tulla või sinna naasta. Töötada näiteks kasvõi viis tundi päevas või mõned päevad nädalas. «Kandideerida võivad kõik, kellele on oluline paindlik tööaeg. See on hea võimalus osalise koormusega tööd teha ja tasu saada ning samal ajal hoolitseda ka lapse eest,» leidis Evert lisades, et ehk sobibki selline töögraafik paremini just lapsi lasteaeda harjutavale vanemale.

Everti sõnul on pereinimesed tavaliselt väga lojaalsed ja kohusetundlikud töötajad. Tasakaal kodu ja töö vahel on aga väga oluline ja tihti on lapsi kasvatavatel vanematel keerulisem tööalast rakendust leida, sest kodus ootab teine oluline töö, mis nõuab samuti energiat ja aega.

Lisaks tänasele kokkusaamisele julgustas Evert huvilisi ka edaspidi elulookirjeldusi saatma, sest firma kavatseb jätkata lapsevanematele suunatud töökohtade pakkumisega ka edaspidi. Uuele töötajale antakse ka toetav väljaõpe.