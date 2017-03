Orienteerumissari toob uued seikluspaigad

Esimene kolmapäevak on MTÜ teatel kavas 22. märtsil Raadimõisas. «Tartu on orienteerumismaastiku mõistes suur ja lai koht, millest on palju veel avastamata,» leidis Seiklushundi projektijuht Arvi Anton. Kevadistest kaheksast päevakust tervelt kuus peetakse sarjas varem osalenutele uutes paikades ning spetsiaalselt võistluste tarbeks joonistatud kaartidel.

Osalejatel on võimalus valida nelja erineva raskusega raja vahel, ehk päevakud püüavad pakkuda jõukohast väljakutset nii esmakordsele sportijale kui ka vilunud orienteerujale. Huvilised pääsevad igal päevakul rajale kell 15 - 18.30, finiš sulgetakse kell 19.

Igal etapil pakutakse vajadusel ka orienteerumise algõpet. Samuti on trennihuvilistele lapsevanematele avatud TÜ pedagoogikatudengite lastehoid.

Päevakute ajad ja asukohad:

22. märts Raadimõisa

29. märts Ülejõe

05. aprill Kõrveküla

12. aprill Ropka

19. aprill Veeriku

26. aprill Ihaste

03. mai Tamme

10. mai Tähtvere

Lisainfo: www.seiklushunt.ee/kolmapaevakud