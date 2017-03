ERMi kõrgetelt riiuleilt teoseid kätte ei saa

ERMi direktor Tõnis Lukas vastas naerdes, et eks ta töötajad ole need sinna asetanud tõstukit appi võttes ning et käeulatusest väljas olevatel riiulitel seisvad enamasti korduseksemplarid, mis igapäevase teenindamise alla ei kuulu. Niisugune sein on pigem dekoratsioon.

Lukas jätkas, et nende raamatukogu teenindussüsteem on nüüd muutunud sama moodsaks nagu igal pool maailmas. Kõik raamatud on kiibistatud ning lugemissaalist nendega ilma lärmi tekitamata välja jalutada pole võimalik.

Lukase meelest on tänane päev oluline veel seetõttu, et kui seni on muuseum oma uues hoones saanud külastajaile olla näituste pakkuja, siis nüüd on astutud esimene samm kogude avamise teel.

Edaspidi avanevad ka arhiivid, mis peagi saavad uues kohas süstematiseeritud ning lõpuks, 2019. aasta alguseks, avatakse esemekogud, millest uurijail on võimalik põnevaid uurimisobjekte saali välja tellida.

«Me ei soovi olla ainult näitusemaja või tähtsate sündmuste korraldamispaik, me soovime olla avatud kui muuseum-teadusasutus," lisas direktor.

ERMil on ligi 50 000 raamatut, mille hulgast leiab leiab etnoloogia, etnograafia, antropoloogia, folkloristika ja kultuuriloo kirjandus. Leiab muudegi valdkondade teoseid, aga juhuslikumalt, ning näiteks siis, kui need on esindatud mõnes konkreetses kollektsioonis.

Liphartide raamatukogu on klaasrõdu taga üleval. / Sille Annuk

ERMis on näiteks Liphartide suguvõsa raamatukogu üle 2000 köidet ning need teosed on suure lugemissaali teises seinas kõrge rõdu taga näha. Kui vaja, pääseb sinna huviline ligi. Liphartide kogus on valdavalt Raadi mõisast pärit raamatud, mille Tartu Ülikooli raamatukogu kinkis Eesti Rahva Muuseumile uue maja avamise puhul.

Eesti Rahva Muuseumi direktor Jaan Lukas ja Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop. / Sille Annuk

ERMi raamatukogus allkirjastasidi täna koostöölepingu Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum. Samuti peeti seal konverents, kus tehti ülevaade Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadustöödest ning kus viibisid ka Teaduste Akadeemia juhatuse liikmed, kes majas koosolekut pidasid.