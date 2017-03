Kalastajad on sel talvel Peipsil piiri rikkunud 21 korda

Lõuna prefektuuri alal on sel aastal Peipsi järvistul aset leidnud kokku 14 ebaseaduslikku ajutise kontrolljoone ületust. Ida prefektuuri aladel on piiritsooni sattumise või selle ületamise juhtumeid olnud seitse. Kaldast liiga kaugele on mindud nii Eesti kui Vene poolelt ja seda nii jalgsi, maastikusõiduki kui ka näiteks tõukekelguga.

Otsingu- ja päästesündmustele on Lõuna prefektuuri piirivalvurid reageerinud 16 korral. Valdav enamus neist on olnud seotud jääl ilmastiku või mõne muu teguri tagajärjel orientiiri kaotanud kalastajatega. Kolmel juhul vajasid abi mootorsaaniga jääl hätta sattunud inimesed ja ühel korral ATV-ga jääprakku takerdunud sõitja.

Ka on üks inimene jätnud tänavu Peipsil oma elu. 20. veebruaril kella 17.45 ajal teatas murelik inimene, et hommikul suundus Ranna külast Peipsile kalastama eakas naabrimees, kes õhtupoolikul koju ei naasnud. Teataja sõnul ei vasta mees ka oma telefonile.

Piirivalvurid läksid mureliku naise palvel piirkonda kontrollima. Kaldalt leidsid piirivalvurid mehe sõiduauto ning kaldast umbes 200 meetri kauguselt jääaugust ka lõpuks 81-aastase mehe surnukeha. Kaldale toodud surnukeha saadeti surma põhjuste väljaselgitamiseks lahangule.

Kui jääolude halvenemise tõttu on juba 3. märtsist keelatud Lämmi- ja Pihkva järve jääle minek, siis Peipsil püsib jääkate esialgu stabiilne. Jää paksus on kohati isegi 45 sentimeetrit. Tuul ja üha kevadisemaks muutuv ilm võib talvise kalastushooaja aga ootamatult lõpetada.

Jääkaarti vaadates on näha, et järvel leidub mitmeid ohtlikke kohti. Näiteks Lohusuust kuni Ranna külani võib leida lahvandusi ja kuni meetri laiusi pragusid. Eriti palju pragusid ja ka lahtist vett leidub Remniku traaversil. Väiksemaid pragusid ja lahvandusi on ka mujal järvel ning kalameestel tasub nende ületamisel hoolikalt kohta valida.

Kalamehed on rääkinud, et mõned inimesed on ja jääprakku kukkunud, kuid nagu Peipsil kombeks: hädasolijale tõtatakse kiiresti appi.