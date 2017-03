Linnaeelarvesse jõudis kahe kuuga 21,1 miljonit eurot

Maksutulusid sai linn kokku 17,8 miljonit eurot. Eelarve suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks, mis moodustab ligi poole laekumistest. Füüsilise isiku tulumaksu sai linn 11,5 miljonit. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.

Toetusi põhitegevuseks laekus 5,1 miljonit. Kaupade ja teenuste müügist laekus 3,1 miljonit eurot muid tulusid sai linn 0,3 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud moodustasid 17,4 miljonit eurot. Neist suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 8,1 miljonit eurot (sh töötasud 6,4 miljonit eurot), majandamiskulud 6,5 miljonit eurot ning toetusi on antud 2,8 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 2,7 miljonit eurot.

Investeerimistegevuse tulusid laekus 0,9 miljonit eurot, investeeritud on 2,4 miljonit eurot. Suurimad investeerimisobjektid on olnud Roosi tänav 0,6, Kesklinna lastekeskus 0,4 ja Pepleri 1a uus lasteaed 0,3 miljoni euroga.