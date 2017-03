Ministeerium lubab: Meerapallu viival õnnetus seisus teelõigul tehakse tänavu remont

Leheloos kinnitas Maanteeameti lõuna regiooni hooldusosakonna Tartumaa peaspetsialist Vello Kivineem, et tee on kehv, aga vastab teede seisundi tasemetele, mis riik on kehtestanud. Kas lõik võiks kunagi ka remonti minna, ei soovinud ta täpsustada ning lõpetas kõne.

Tartu Postimees pöördus kommentaari saamiseks ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poole. MKM-i teede- ja raudteeoskaonna juhataja Ain Tatter lubab, et tee läheb remonti veel tänavu.

«Meerapalu soo vaheline lõik 1,5 km ulatuses on suurvee ajal tõepoolest halvas seisus, tee ei vasta MKM-i määrusega kehtestatud seisundinõuetele kui teel on näiteks seisev vesi samas tasapinnas teekraavidega,» nentis Tatter.

Ta lisas, et maanteeamet on kinnitanud, et hoiab seda teelõiku erilise tähelepanu all ja lubas tagada tee sõidetavuse, seal hulgas ühistranspordile. Hooldetehnika saadetakse koheselt välja, kui tee hooldetöödega on võimalik tee seisundit parandada.

«Maanteeamet kavandab antud teelõiku remontida (mis tähendab muuhulgas tee muldkeha tõstmist ja uue kruusakihi paigaldamist) 2017. aasta jooksul,» kinnitas Tatter lõpetuseks.