Näitus leevendab tulbisõprade kärsitust

Maailmas on aretatud tuhandeid tulbisorte ning selles külluses orienteerumiseks on tulbid jaotatud 15 sordirühmaks. Värvikireval näitusel «Tulpidega kevadesse» tutvustakse just ajatamiseks sobivate rühmade esindajaid, selgitas näituse idee autor, Tartu ülikooli botaanikaaia vanemaednik Tiiu Tõnson.

Botaanikaaia õppeklassis on vaasidesse seatud ligi 40 erinevat tulbisorti. Näitust saab iga päev kell 10–17 uudistada 20. märtsini. Tulpidele pakuvad lumist tausta kunstnik Kiira Kahro talvemaastikud.

Tiiu Tõnson soovitas kevadeotsijatel läbi astuda ka botaanikaaia avamaalt, kus on tärganud näiteks Transilvaania sinilill, talvine lumekupp ja nõiapuud.