Tartu karateklubi kogus meistrivõistlustelt kopsaka medalisaagi

Klubi treener Lauri Mengel täpsustas, et liites kokku kumite (võitlus reaalse vastasega) ning kata (võitlus kujuteldava vastasega) medalid, oli Falco üldises medalitabelis kolmas. Kataga nende klubis aga ei tegelda ning kõik medalid võeti kumites.

Lauri Mengeli sõnul ei ole nii hea tulemus klubi jaoks otseselt üllatus, sest selle nimel on tehtud pikalt sihipärast tööd. «Samas osales meil tänavu meistrivõistlustel rohkem sportlasi kui varem, nii et ka selle numbri pealt oli oodata, et tuleb rohkem medaleid,» märkis Mengel. Kui mullu osales Eesti meistrivõistlustel 16 Falco karatekat, siis tänavu oli see number 26.

Eesti karate raskuspunkt paikneb Tallinnas, kus tooni annab Eesti karatekoondise peatreeneri Aleksandr Zõkovi klubi Budo. Eesti meistrivõistlusel võitsid Budo sportlased 28 medalit, neist koguni 21 kuldset. «Nemad on teistelt ikka väga pikalt eest ära,» tõdes Mengel.

Falco kuldmedalistid: Karl-Erik Meltsas (vasakult), Marko Olavi Prost, Taur Lillestik, Mihkel Liivakant, Kadi Sepp, Joonatan Ehlvest, Sandra Pärn. / Lauri Mengel

Medalite koondtabelis edestas Falcot ka teine Tallinna klubi Jyoshinmon, kes võitis 11 kulda. Tartu klubidest osales meistrivõistlustel ka BudoArt, kes võitis 1 kulla, 4 hõbedat ja 1 pronksi ning oli medalitabelis kaheksas.

Falcos käib trennis kokku 140 karatekat, neist lapsi on umbes 120. Lauri Mengeli sõnul oleks neil ressurssi ka natuke rohkemate laste treenimiseks, kuid omad piirangud seab kvaliteetsete treenerite ja tatamiga varustatud treeningsaalide nappus.

«Oleme tahtnud gruppe juurde võtta, aga see on takerdunud selle taha, et ei leia sobivat saali – kõik head treeningajad on klubidel ühed ja samad ning nendele aegadele siis konkureeritakse,» nentis Mengel.

Laste treeningutele saamiseks väisas Falco varem tihedalt kehalise kasvatuse tunde, kuid viimasel paaril aastal on rõhk pigem erinevate huviringide või infopäevade külastamisel. Kõige enam saadakse uusi lapsi treeninggruppidesse läbi programmi «Et suvi ei läheks luhta», mida korraldatakse koo Eesti Karate Föderatsiooniga. Lisaks karatele keskendutakse seal ka turvakäitumisele, lastega tegelevad inimesed politseist, päästeametist ja kaitseväest. «See on meie kõige põhilisem värbamisprogramm,» märkis Lauri Mengel.

Eesti meistrivõistluste järel on klubidel pisut rahulikum aeg, järgmised suuremad võistlused toimuvad alles mai lõpus, kui Tallinnas toimub Eesti karate liiga viimane etapp. «Lapsed on väga õhinas, et seal hästi esineda ja üldarvestuses klubile kõrge koht tuua,» ütles Mengel.