Maaülikool kuulub oma valdkonnas saja maailma parima hulka

«Maaülikooli endiselt tugev tase rahvusvahelisel areenil on väga kõrge tunnustus, seda enam, et oleme sel kohal püsinud juba aastaid,» ütles maaülikooli rektor Mait Klaassen. Ta lisas, et konkureerimine tuhandete ülikoolidega suurendab saavutuse väärtust veelgi.

«Põllumajandus ja metsandus on kindlasti lisaks teistele erialadele meie uhkus, selles on oma roll nii ülikooli teadlastel, õppejõududel kui ka tudengitel,» sõnas Klaassen. «Märkimisväärseks tuleb hinnata ka vilistlaste panust ja tähtsust Eesti majanduse arendajate ja tööandjatena,» lisas ta.