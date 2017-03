Käokiräs, lenda eestlase sõnastikku!

Pihlapuu lasteaia mudilane Laura Kosk (vasakul) on värvilised sõõrid välja lõiganud. Õpetaja Pille Kaarsalu kummardub ta kohale näitama, mida nüüd edasi teha tuleb, et käokiräs ehk lepatriinu valmis saaks. Käokiräste meisterdamisega on ametis ka Elisabet Podekrat ja Ketlin Kapp.

FOTO: Sille Annuk