Linnakirjanik kutsub üles kohtuma päriselt, küberilmata

Tänavu jaanuaris esimeseks Tartu linnakirjanikuks valitud Kristiina Ehin esitleb oma proosaluuletuste äsja trükikojas valminud kogumikku «Kohtumised» emakeelepäeval Emajõel. Kohtumisi on igasuguseid – ajas ja ruumis, ilmsi ja ulmsi, virtuaalselt ja päriselt. Poetess on oma värskesse raamatusse jäädvustanud mitut moodi kokkusaamisi proosaluuletustena (mõni on ka riimilisem ja rütmilisem), mis kirjutatud viimasel kuuel aastal.