Möödunud nädalal ilmusid linnapilti esimesed Välk Takso kirjadega autod. OÜ Välk Tartu juhatuse liige Rainer Kaasik tõdes, et tähelepanu on olnud väga suur, eelkõige kolleegidelt teistest taksofirmadest. Ka on firmal juba õnnestunud esimesed kliendid soovitud kohta sõidutada.