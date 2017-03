Akt kaoses tähendab ühtlasi akti kaoses

Nende sünniaastad on enamasti 1986–1988, kõige vanem on sündinud 1984. Teemat «Akt kaoses» on mõni neist käsitlenud kaosele omamoodi vastandades aktina, nagu näiteks Tanel Tolsting. Kuid akt tähendab ühtlasi toimingut.

Ühisnäitusel osalevad tema kõrval Kait Kipper, Liisa Kivimäe, Paavo Käämbre, Marin Laes, Jane Lappo, Vesta Naruski, Sandra Nihvelt, Maaria Treima ja Varje Õunapuu.

«Akti kaoses» saab vaadata Nooruse galeriis (Riia 11) 14. - 25. märtsini.