Tartu Ülikooli ootavad poolfinaalis vanad sõbrad Zabas, Dimsa ja Dilys

Veerandfinaalis kahe mängu kokkuvõttes 14 punktiga Kedainiai Nevezise meeskonna alistanud Tartu Ülikool läheb poolfinaalis vastamisi järjekordse Leedu meeskonna Pieno Žvaigždesiga, kes võitis oma veerandfinaalis Liepaja/Triobeti.

Tartu Ülikooli peatreeneri Gert Kullamäe sõnul on raske öelda, kas Pieno Žvaigždes on tugevam või nõrgem meeskond kui oli Nevežis, kuid oma mängustiililt on meeskonnad siiski erinevad.

«Ma arvan, et nad mängivad natukene teistmoodi. Nevežis oli natukene rohkem distsiplineeritud meeskond. Pieno võistkonnas on rohkem individuaalseid sooritusi ja mäng on lahtisem. Nad on kindlasti ka pikema pingiga. Kui Nevežis mängis praktiliselt kaheksa mehega, siis Pienol on 10-11 meest tules,» võrdles Kullamäe.

Samas kordas Kullamäe vana tõde, et tegelikult ei ole väga suurt vahet, kui mängida Leedu liigas teisest üheksanda koha peal asuvate meeskondadega. «See on teada tuntud tase ja me teame, mis meid ees ootab. Peame selleks lihtsalt valmis olema,» lausus Kullamäe.

Kolm tuttavat

Homsele mängule lisab põnevust see, et vastasvõistkonna nimekirjas on koguni kolm kunagist TÜ/Rocki leegionäri. Vanade tuttavate vastu mängimine ei muuda ilmselt aga Tartu Ülikooli elu kergemaks.

«Kui võtta mängijate positsioonidelt, siis mõned meie mängijad tunnevad neid mehi tõesti natukene paremini ja individuaalse scoutingu poolest on lihtsam. Aga samas on meil piisavalt palju uusi mehi, kes neid väga ei tea,» arutles Kullamäe.

Teisest küljest on Kullamäe sõnul alati nii, et kui minnakse oma endise tööandja vastu mängima, ollakse alati väga motiveeritud. «Ma usun, et nemadki on väga motiveeritud end tõestama ja me peame individuaalses plaanis olema selleks väga valmis,» sõnas Kullamäe.

Pieno Žvaigždesi viimaste mängude põhjal võib öelda, et erinevalt Zabasest ja Dimsast, pole Dilys põhitegijate hulgas olnud.

«Jah, Dilys ei ole ka koosseisus olnud. Ta on istunud tsiviilriietuses pingi peal ja ei teagi, millest see tingitud on. Zabas ja Dimsa on saanud rohkelt mänguminuteid, aga üldiselt alustavad ka pingilt. Eks see oleneb ka vastasest, kes alustab algviisikus ja kes mitte,» rääkis Kullamäe.

Sokk saab mängida

Tartu Ülikooli jaoks on hea uudis see, et veerandfinaali teises kohtumises oma õlale haiget teinud Tanel Sokk peaks olema tähtsaks mänguks taas vormis. Sokk tegi Kullamäe sõnul kaasa nii pühapäevase kui esmaspäeva hommikuse treeningu ning kinnitas mänguvalmidust. "Ütles, et natukene õlg seest krõbiseb, aga kindlasti mängib ja see on positiivne uudis,» sõnas Kullamäe.

Homne kohtumine algab Tartu ülikooli spordihoones kell 19.