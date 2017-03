Paadiralli tuleb taas!

Nii said korraldajad tudengipäevade projektijuhi Hendrik Roland Helmi sõnul Hektor Design Hostelsilt pakkumuse, mis toetab umbes 50 päästevesti rentimist. See tähendab, et kiiremad registreerijad saavad võistluseks laenata tasuta päästevesti.

Helmi sõnul polnud neil korraldajatena sugugi lihtne pika aja peale ette päästeveste broneerida, seega on see ilmselt keeruline ülesanne ka tudengitele. «Kõik, kes päästeveste rendivad, ei saa neid pika aja peale ette lubada. Isegi kui oleme nõus ettemaksu tegema, ei taheta veste anda,» rääkis Helm.

Kui läinud aastal tehti paadiralli korraldamisse väheste osalejate tõttu paus, siis tänavusest rallist saab proovikivi, mile järgi otsustatakse, kas üritus jääb tudengipäevade programmi ka edaspidi. «Kui see ei toimi, siis järelikult ei ole sellel üritusel enam elu,» tõdes Helm.

Ta lisas, et korraldajate jaoks oleks väga hea tulemus, kui paadirallil osaleks umbes 50 meeskonda. «Siis me oleme rahul. Aga mida rohkem, seda uhkem,» lisas ta.

Kevadel algav Kaarsilla remont mõjutab ka tudengpäevi ning paadirallit. Seetõttu ei saa tänavu Kaarsillal korraldada volbriöö kontserti ning paadiralli start tuleb anda Atlantise esiselt paadisillalt.

Korraldajatel on ka präänik, et õhutada praeguseid ja endiseid tudengeid, aga teisigi, kes kunagi ehk ka ise on paadirallil osalenud, selgi aastal ise paate ehitama. Nimelt tänasest 27. märtsini on võimalik esitada isetehtud veealuste kavandeid. Neist valitakse välja kaks parima kavandi esitanud tiimi, kes saavad oma unelmate paadi valmis meisterdada SPARK Makerlabi töökojas.

Tänavused tudengipäevad algavad 24. aprillil ning kulmineeruvad paadiralliga 30. aprillil.