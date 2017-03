Emakeelepäeval esitab Tartu kellamäng tuntud koorilaulu

«Seadete tegemine on tuttavate meloodiate põhjal üsna keeruline, sest kuulajal on kindel kuulamiskogemus mälusse sööbinud,» kommenteeris Tartu kariljoni muusika- ja projektijuht Merle Kollom. «See koorilaul kuulub kindlasti selliste viiside hulka, mille seade tegemisse peab suhtuma suurima respektiga. «Ei saa mitte vaiki olla» on suure ulatusega ja tervikliku seade tegemine meie kellade arvust lähtuvalt nõudis omajagu fantaasiat ja katsetamisi.»

Kellamängu eeskava on 14. märtsil järgmine: kell 9 «Tartu kellad» (Olav Ehala), kell 12, 15 ja 18 «Ei saa mitte vaiki olla» (Miina Härma) ning kell 21 «Laul põhjamaast» (Ülo Vinter).

Kollomi sõnul muutub alates 20. märtsist raekoja kellamängu programm kevadisemaks, lisanduvad mõned uued palad.