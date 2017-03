Galerii: robotid pidid täitma missioone lehmalüpsist flamingo toitmiseni

Tänavuse võistluse teemaks oli «Inimeste ja loomade liit», mis tähendas seda, et lapsed pidid finaalis lahendama inimeste ja loomade vahelisi väljakutseid. Nii tuli võistkondadel lisaks robotite meisterdamisele välja töötada ka projekt, millest oleks abi reaalsete probleemide lahendamisel. Näiteks Võru Kreutzwaldi kooli robootikaring töötas välja erivajadustega laste vibroakustilises teraapias kasutatava kassi, Viljandi kesklinna kooli õpilased lõid aga robotmullamuti prototüübi, kes peaks käikudes mürgeldades mullamutid haljasaladelt eemale peletama.

Ent osalejate jaoks oli kõige põnevamaks osaks ikkagi robotitega seonduv. Kahe päeva jooksul peeti maha kolm robotimängu vooru, mille käigus pidid võistkondade robotid kahe ja poole minuti jooksul täitma erinevaid missioone. Need kõik olid seotud legoklotsidest kokku pandud loomadega: näiteks tuli aidata pandad ja gekod tagasi loodusesse, tuli viia flamingodele ja nahkhiirtele toitu või aidata põrsale alla proteesid.

Hoopis omapärane oli lehmalüpsi missioon: selleks pidi robot lehma teatud masinasse panema ning hooba keerama. Kui robot keeras hooba paraja jõuga, tulid masinast välja piimapütid, kui aga liiga kõvasti, siis ka lehmakoogid. Need plusspunkte mõistagi ei andnud.

Laagri Darkside’i võistkonna üks robotitaltsutajatest, Kar Mattias Kiilaspää ütles, et nemad olid oma robotit ehitanud ja täiustanud juba alates septembrist. Kõige raskem oli olnud roboti kokkupanek, et saavutada erinevateks protsessideks õige kaal. Ning mõistagi oli paras pähkel ka programmeerimine, et robot kõik korraldused eeskujulikult ära täidaks.

«Programmeerimine on tegelikult kõige huvitavam, sest siis näed lõpuks ära, kuidas robot päriselt töötab ja mida ta teeb,» ütles Viljandi kesklinna kooli noor robootik Lennart Martin Hannus.