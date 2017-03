Kristiina Ehin kutsub tähistama Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva

216 aastat tagasi sündinud Kristjan Jaak Petersoni (1801-1822) päevikus leiduvad paarkümmend eestikeelset luuletust panid alguse meie professionaalsele luulele. Kuutteist keelt vallanud noor õpetlane pidas uhkusega end maarahva laulikuks ning uskus, et eesti kultuuril ja kirjandusel on tulevikku.

Petersoni kuju (Jaak Soans, Allan Murdmaa) seisab Tartus Toomemäel alates 1983. aastast ning on saanud noortele filoloogidele ja kirjarahvale armastatud kohtumiskohaks. Keeleteadlane Karl Aben on aastal 1924 kirjutanud: «Petersoni luule- ja mõttesügavus kutsugu meid teda armastama ja mõistma. Ja kes Petersoni mõistab, see teda ka armastab.»