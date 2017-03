Arvi Liiva: Konstantin Pätsi vaikiv ajastu lõi eeldused Eesti riigi erakordseks õitsenguks

Lepingu 3. artikli järgi pidi Eesti Vabariik kindlustama Nõukogude Liidule õiguse omada Saaremaal, Hiiumaal ja Paldiskis baase sõjalaevastikule ja andma neile sobiva hinnaga rendiks teatava arvu lennuvälju. Sektorid, mis olid määratud baaside ja lennuväljade alla, pidid jääma Eesti Vabariigi territooriumiks.

Eesti valitsus seisis niisiis ülimalt raske valiku ees: kas võtta vastu leping, mis arvestades üldkehtivaid rahvusvahelisi tavasid oleks pidanud garanteerima Eestile julgeoleku, rahu ja suveräänsuse, või valida sõja ülekaaluka vaenlase vastu.

Sealjuures on teada, et veel enne läbirääkimiste algust oli alanud Nõukogude Liidu vägede koondamine ja lahinguvalmidusse viimine Eestiga piirnevatel aladel. Seega just sõjalise okupeerimise oht sundis Eesti delegatsiooni lepingule alla kirjutama, sest seda sammu hinnati sõjast vähem ohtlikuks.

On säilinud väljavõtted tolleaegsetest riigikogu protokollidest ning Johan Laidoneri sõnavõtust: «On selge, et kui väljapääs veel on, siis ei tohi sõtta minna... Meie ajalooline kohustus on mitte viia rahvast hävimisele.»

Väidetakse, nagu oleksid president Konstantin Päts ja sõjavägede ülemjuhataja kindral Johannes Laidoner ainuisikulistena teinud baaside sõlmimise otsuse. Nagu on teada, võttis Eesti ja Venemaa vahelise lepingu koostamisest ja sõlmimisest osa vägagi kõrgetasemeline ja autoriteetne komisjon, keda kuidagi vabariigivastases vandenõus ega reetmises kahtlustada ei tohiks.

Vaevalt, et baaside lepinguga oleks nõustunud vabadussõdalaste valitsus, kui nende riigipöördekatse 1935. aasta detsembris oleks õnnestunud ja nad selle tulemusel oleksid haaranud võimu kogu riigis. Võib kindlalt öelda, et need mustad kolonelid oleksid viinud Eesti siis lootusesse sõtta mitmekordselt ülekaaluka vaenlasega.

Kindlasti lootsid nii president, valitsus kui ka kogu rahvas, et Nõukogude Liit peab kinni lepingus võetud kohustustest ja kindlustab Eestile rahu, suveräänsuse ja julgeoleku. Nagu näitas ajaloo käik, seda ei toimunud. Ei möödunud aastatki, kui Nõukogude Liit murdis reeturlikult kõiki Eestiga sõlmitud lepinguid ja tungis 1940. aasta juunis Eestisse.

Kuhu oleks sõda 1939. aastal viinud meie riigi? Oleks naiivne arvata, et Nõukogude Liit, kohanud Eesti sõjaväe näol visa ja meeleheitlikku vastupanu, oleks sõlminud rahu, jättes osa Eesti territooriumist okupeerimata nagu toimus see Soomega Talvesõja järel. Lääne-Eesti oma jäävabade sadamate ja strateegiliselt tähtsate saartega on ajalooliselt alati olnud Venemaa põhilisteks huviobjektideks.

On selge, et sõjalise vastuhaku järel oleks stalinliku Venemaa suhtumine okupeeritud Eesti rahvasse olnud veelgi metsikum ja halastamatum, kui see oli pärast «vabatahtlikku liitumist Nõukogude Liidu vennalike rahvaste perre» 1940. aastal.

Eesti rahva vastane genotsiid oleks alanud siis juba aasta varem. Kuni sõja alguseni Saksamaaga oleks punavõimudel olnud ligi kaks aastat aega oma nõukoguliku rahvuspoliitika teostamiseks Eestis. Oleks leitud küllalt vahendeid, et põhiline osa Eesti rahvast «evakueerida sõjaliselt vähem ohtlikesse piirkondadesse», samal ajal füüsiliselt hävitades sõjaväkke, kaitseliitu ja isamaaliitu kuulunud meespere.

Ka kogu Eesti loovintelligentsil, äri- ja poliitikategelastel, samuti sõjaväelaste perekondadel poleks sellisel juhul Nõukogude võimu poolt olnud erilist halastust oodata. Ajaloost teame läbiviidud genotsiidist nn antinõukogulike rahvastega, nagu see toimus Volga sakslaste, Krimmi tatarlaste, ingerlaste, karjalastega. Samuti seda, mis sündis Leningradi oblasti või Peipsi taga olevate Eesti külade elanikega.

Tuleb tunnistada, et Eesti rahva kaotused okupatsiooniaastate repressioonide, küüditamiste, paadipõgenike ja sõjaohvrite näol olid tõesti suured, kuid säilis siiski elujõuline osa meie Eesti põlisrahvast, kes on hoidnud alles meie rahvuskultuuri ja keele ning kes oli oma vabadusihaga võimeline taastama meie praeguse iseseisva rahvusriigi.

Lõpuks tahaks jätta igaühele õiguse oma tõekspidamisteks: kas pidada meie kunagisi suurkujusid korrumpeerunud riigireeturiteks, nagu teeb seda oma ülimalt tendentslikus filmis «Tants vanakuradi vanaemaga» Viktor Siilats, või pidada neid vastustundega ettenägelikeks riigijuhtideks, kes ei viinud meie rahvast ülekaaluka vaenlase vastu kangelaslikku, kuid lootusetusse sõtta ning kelle raskete ja valusate otsuste tulemusena võime elada nüüd oma esivanemate poolt pärandatud vabal maal.