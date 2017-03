Tänavune kevadturniir on järjekorras juba kümnes. Kahel päeval on võistlustules üle 200 iluvõimleja ning ligi 40 rühma, võistlejaid on kohale tulnud üle Eesti – Tartust, Tallinnast, Otepäält, Pärnust, Haapsalust, Viljandist ja Paidest.

Täna jätkatakse võistlusega hommikul kella üheksast.