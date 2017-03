Ene Ergma Peeter Tulvistest: ta oli sõber ja suurepärane rektor

Ergma sõnul sai ta Tulvistega tuttavaks Moskva ülikoolis õppides. «Sealse ülikooli võlu oligi selles, et kõik eestlased hoidsid seal tihedalt ühte. Ja ka teised baltlased.» Ühist õpingute aega Tulviste ja teiste eestlastega peab Ergma väga toredaks ajaks oma elus.

Hiljem ülikoolis oli Tulviste särav isiksus, kes kasvatas üles terve psühholoogide koolkonna, leidis Ergma. Samuti oli ta tema sõnul särav isiksus ülikooli rektorina. Tema rektoriks oleku aeg sattus nimelt ajale, mil Tartu ülikool tuli üles ehitada nõukogudeajast erinevana ja Tulviste sai sellega Ergma hinnangul suurepäraselt hakkama.

«Olen mõelnud, et Tartu ülikooli rektori tähtsus on Eestis sama suur kui presidendil,» märkis Ergma ja tõdes, et ülikooli eesotsas peab olema tõeline esindusfiguur. Tulviste kandis selle figuuri Ergma arvamuse järgi suurepäraselt välja.

Tulviste ja Ergma olid hiljem ka parteikaaslased (IRL) poliitikas ja pinginaabrid riigikogus. «Ta oli intellektuaal, väga laia silmaringiga ja suurepärase huumorimeelega. Seda on raske uskuda, et teda enam ei ole...»