Noored kunstnikud tulid ühtaegu välja kolme näitusega

Noorte kunstnike paar Danel Kahar ja Grisli Soppe-Kahar (mõlemad sündinud 1990. aastal) tegeleb kunstimaja galeristi Indrek Grigori sõnul suureformaadilise ekspressiivse bad paintinguga. Neid huvitab eelkõige see, mis nende teostesse tuleb iseenesest ja ilma enesetsensuurita, sest maal erinevalt kõnest võimaldab ausalt ennast väljendada ja maailma näha. Samas ei saa nõnda ka midagi varjata ning valitud väljendusviis on lihtsalt soovitud teemade ja emotsioonide edasiandmiseks kõige sobivam.

Holger Looduse (1970) värske maaliseeria «Volüüm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikul» mõtestab kunstniku sõnul lahti modernismi sündi.

Angela Soop (1970) seob näitusel «Diem perdidi» kanga ja maalingu ühtseks monumentaalgalerii ruumi parameetritest inspireeritud installatsiooniks, mille keskseks teemaks on turvatunne.

«Kaitstuse vajalikkust tajutakse teravalt hirmu lähenedes,» lisas ta. «Väljas viibida on vahest vähem hirmus, kuid väljast vaadates pole näha, mis toimub sees. Selleks, et näha ja teada, tuleb siseneda. Sees olles on olukord loomulikult sama. Erinevus seisneb mõõtkavas: piiratud ja piiramatu.»

Kõik kolm näitust on Tartu kunstimajas (Vanemuise 26) avatud kõik päevad nädalas (v.a. teisipäev) kell 12–18 kuni 2. aprillini. Näitustele pääs on tasuta.