Töövõit! Riik ostab taimekasvatusinstituudile maatüki

ETKI on viisteist aastat rentinud Jõgeva vallalt 117 hektari suurust Sirgu maatükki. Möödunud aasta lõpus selgus, et vald plaanib nimetatud maatüki enampakkumisel maha müüa. Et ETKI on riigiasutus, mille eelarve plaanitakse aastajagu ette, polnud instituudil raha maatüki enesele soetamiseks. Olgugi, et maa rentnikule jäi eelisostuõigus, ei saa riigi omandisse kuuluv ETKI keset aastat kiirkorras maamüügi jaoks raha taotleda.

Et nimetatud maatükk moodustab ETKI kasutuses olevast maast enam kui kümnendiku, otsustas maaeluministeerium instituudile appi tulla. Täna kohtus taimekasvatusinstituudis maaeluminister Tarmo Tamm ETKI direktori Mati Koppeli ja Jõgeva vallavanema Enn Kure ning volikogu esimehe Tiit Läänega.

Arutelul jõudsis kõik osapooled lahenduseni, et riik ostab nimetatud maatüki vallalt otsustuskorras.

Kuna Jõgeva vallavolikogu on juba maatüki enampakkumisel müümise heaks kiitnud, siis tuleb maa otsustuskorras müümiseks ka volikogul otsust muuta.

«Ka tuleb enne maa ära hinnata ning siis volikogu otsust muuta. Seejärel saab minsteerium tehingut planeerida, aga igal juhul on see meie jaoks parim lahendus,» märkis ETKI direktor Mati Koppel.