Tartus jagatakse näpunäiteid vana maja restaureerimiseks

Üks õppepäeva juhendajatest, Vahur Saarnits ütles, et suuremate renoveerimistööde puhul on vaja kõigepealt võimalikult täpselt aru saada, milline on hoone tervis. Alustuseks tasub põhjalikult hinnata hoonele osaks saanud erinevat liiki kahjustusi. See eeltöö aitab otsustada, millised konstruktsioonid saab säilitada ja millised vajavad parandamist või asendamist.

«Sageli näeb näiteks seinapalk välisel vaatlusel veel täiesti terve ja tugev välja, kuid on tegelikult seestpoolt täiesti pehkinud,» tõi Saarnits näite. Kui seda aga liiga hilja märgata, siis võib juhtuda, et oma töö tuleb hiljem ümber teha. See on aga kulukas nii rahakotile kui ka närvikavale.

Vanade majade puhul on oluline arvestada ka säästva renoveerimise põhimõtteid ja alati ei saa valikute tegemisel lähtuda ainult kõige odavamatest ja lihtsamatest materjalidest ja töövõtetest, vaid ka hoone ajaloolistest või kultuurilistest väärtustest.

«Näiteks küsimused sellest, kas palgi võib asendada fiboplokiga või pehkinud puitakna plastikraamiga aknaga. Miljööväärtuslikele hoonestusaladele plastikaknad kindlasti ei sobi,» selgitas Saarnits.

Sageli ei ole võimalik teha kõiki renoveerimistöid teha ühel aastal, seega tuleb seada tegevused enda jaoks prioriteetsuse järjekorda. Järgmise teemana mõeldaksegi õppepäeval läbi, kuidas jagada hoone renoveerimise etappidesse nii materjalide kui ka tööde tehnilise vajalikkuse järgi.

Lõpuks õpetatakse osalejaid tähele panema seda, kuidas planeerida hoone ümbrust ehitustööde ajaks - kuhu ladustatakse materjalid, kuhu prügi, milline transport peab hoonele lähedale pääsema jne.

Et kogu see jutt ei oleks liiga teoreetiline, toimub õppepäev Tartus Aleksandri 41 maja juures, kus iga osaleja saab ka ühe praktilise ülesande, mille käigus tuleb päeva jooksul õpitu paberil konkreetse hoone näitel praktiliselt läbi lahendada.

Rohkem infot koolituse kohta ja registreerimislingi leiab Tartu säästva renoveerimise infokeskuse kodulehelt. Õppepäeva osalustasu on 50 eurot