Bioloogiaolümpiaadil määrati mee suhkrusisaldust ja lahati räime

Olümpiaadi lõppvoor koosnes teoreetilisest ja praktilisest osast. Praktiliste tööde voorus tuli õpilastel muude ülesannete hulgas lahata räime ning määrata mee suhkrusisaldust, kuid tuvastada ka linde, taimi ja samblikke. Pühapäeval lahendati praktilisi ülesandeid.

Žürii esimees Sulev Kuuse sõnul on meie kooliõpilaste bioloogiaalaste teadmiste tase väga hea. «Muidugi on koolide võimalused erinevad, kuid meie tublimad on laia silmaringiga ja suurepärase loogilise mõtlemisega, andes kohati silmad ette ka esimese kursuse üliõpilastele,» tunnustas Kuuse.

Ta lisas, et rahvusvahelise koolibioloogia ja olümpiaadi tasemel on Eesti õpilaste teadmised üle keskmise head. «Kui midagi puudu jääb, siis võiks ehk parem olla looduse üldine tundmine (botaanika ja zooloogia), sest olümpiaadil osutus liikide õige määramine ja tundmine küllaltki keeruliseks ülesandeks,» märkis Kuuse.

10. klassi õpilastest võitis olümpiaadi Richard Luhtaru (Hugo Treffneri gümnaasium), 11. klassi õpilastest Airon Oravas (Tallinna reaalkool) ja 12. klassi õpilastest Kaarel Hänni (Tallinna reaalkool).

28. rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub tänavu 23.-30. juulini Inglismaal Warwickis. Eesti võistkonna lõplik koosseis selgub 3.-6. aprillini Tartu ülikoolis toimuvatel IBO-kandidaatidele valikvõistlusel.