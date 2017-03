Kuidas sisustada koolivaheaega?

Laagrite valik on lai ja põnevaid tegemisi jätkub paljudele. Enamasti on linnalaagrid tasulised, ent paljusid neist toetab Tartu linnavalitsus. Nii ei pea lapsevanem kõiki laagriga seotud kulutusi ise kinni maksma. Tartu linnavalitsuse noorsooteenistuse juhataja Piret Taluri sõnul toetab linn koolivaheajalaagreid aastas paarisajast eurost paari tuhande euroni sõltuvalt laagri eripärast ja osalejate arvust.

Täiesti tasuta saavad 1. kuni 5. klassi õpilased veeta vaheajapäevi Lille majas. Sealne laagrinädal keskendub ise pillide meisterdamisele ning söögivalmistamisele, ühiselt mängitakse erinevaid mänge või vaadatakse filmi.

20.-24. märtsini on lastel võimalus osaleda Vanemuise seltsimajas linnalaagris «Minnist Miinaks ja Jukust Juhaniks.» Selles kuuleb lugusid koolilaste elust 19. ja 20. sajandil. Laagrilised saavad tegeleda käsitööga, meisterdada ning õppida väikekandle mängimise algtõdesid. Lisaks mängitakse temaatilisi osavus- ja liikumismänge ning lauldakse laule. Laagritasu on lapsevanema jaoks 10 eurot.

Ajaloohõngulist linnalaagrit korraldab ka Tartu linnamuuseum koos 19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseumiga, kutsudes 1.-3. klasside lapsi 21. märtsil laagrisse «Ükskord ammu Dorpatis.» 12 euro eest saab selles laagris laps lisaks uutele teadmistele ja oskustele ka lõunat süüa.

Tartu loodusmaja sisustab 1.-3. klasside õpilaste vaheajapäevi 21.-23. märtsini. 25 eurot maksvas laagris saavad lapsed meisterdada, toas ja õues mängida, külvata seemneid, ise süüa teha ja külastada loodusmuuseumit.

Tartu ülikooli loodusmuuseum korraldab ka ise lastele looduspäevi. 21. ja 23. märtsil on õpitubadesse oodatud 7-14-aastased lapsed, ühe päeva tasu on 6 eurot.

Tartu mänguasjamuuseum sukeldub kevadisel koolivaheajal koos algklassilastega legode ja robotite maailma. 21.-23. märtsini meisterdatakse ise joonimisrobot, ralliauto ja legodest robotmees. Iga päev valmistavad lapsed ühiselt lõunasöögi, katavad ise laua ja õpivad muuseumitöötajate abiga lauakombeid. Selle laagri kolm päeva maksavad kokku 45 eurot.

Kunstipisikuga on koolivaheajal võimalik nakatuda aga Tartu kunstimuuseumis. 7-12-aastased lapsed saavad seal 20.-22. märtsini tutvuda kunstinäitustega, kuulda lugusid kunstnikest ja nende töödest, mängida mänge ning otseloomulikult olla ka ise kunstnike rollis. Kuna muuseumis on praegu avatud koomiksikunsti ülevaatenäitus «Hall tsoon,» keskendub ka seekordne linnalaager koomiksite teemale. Noored kunstnikud saavad selles laagris 30 euro eest lisaks kultuurielamusele ka lõuna ajal kõhu täis.

Koolivaheaja kõik viis tööpäeva aitab lastel sisustada ka Tähe noortekeskus. Nende laagrinädalasse mahub näiteks kinoskäik, matkamine, fotojaht, ekskursioon Karlovas. Lõuna ajal saavad lapsed süüa sooja suppi. Ühe päeva tasu on 10 eurot.

Raatuse koolis ootab 8-12-aastaseid lapsi Laste tervisekool. 20.-24. märtsini toimuvas laagris on põhirõhk liikumisel ja treeningul, aga mööda ei saa minna ka toitumise ja hea une teemadest. Kokku 45 euro eest on lastel selgeks õppida 100 aktiivset harjutust, mida saab kasutada igas olukorras, et oma päeva rohkem liikumist tuua.

Tosca huvikool viib lapsed aga vaheajal linnast välja. 22.-23. märtsil külastavad 7-13-aastased lapsed Pokumaad ja Urvaste nõiariiki, 24. märtsil tutvuvad Tartu trükimuuseumiga. 45 eurot maksvasse kolmepäevasesse laagrise peaksid lapsed oma söögi ja joogi ise kaasa võtma.

Kui valdavalt on linnalaagrid suunatud algklassiõpilastele, siis Eesti rahva muuseum ootab oma uude majja 21.-23. märtsini 5.-9. klasside noori. Laager «Märgid ja juured» on inspireeritud tänavusest noorte laulu- ja tantsupeost. Ühe laagripäeva hind on 14 eurot, selles sisaldub ka lõunasöök.

Kuna kõigis neis laagrites on kohtade arv piiratud, on vajalik eelregistreerimine.