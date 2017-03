Fotod: Tammeka jalgpallur täitis julge lubaduse ja hüppas jääauku

Jääaugu-idee sai Paas meistriliiga promokampaaniast, kus jalgpalli reklaamitakse kui mehiste meeste mängu ning mille raames karastas end jäises vees FCI ründaja Valdimir Voskoboinikov. Tauno Tekko ei tahtnud olla kehvem mees ning lubaski, et kui võit koju jäätakse, võtab ta talisupluse ette.

Mäletatavasti saavutaski Tammeka FCI üle hiilgava 2:0 võidu ning täna hommikul saabus Tauno Tekko Anne kanali äärde, et jäine lubadus teoks teha.

Suvepealinnast Pärnust pärit poolkaitsja tunnistas, et pole kunagi varem jääaugus käinud, kuid samas ütles ta enne suplust, et kergekäeliselt antud lubadust ta ei kahetse – võit Infoneti üle oli seda väärt. Pealegi oli ta ka kergeid ettevalmistusi teinud ehk viimastel päevadel tavapärasemast külmemat dušši võtnud.

Enne kui asjaks läks, jagas kogenud talisupleja Margus Püvi jalgpallimehele näpunäiteid, kuidas end 0,5 kraadi «soojas» vees võimalikult mugavalt tunda. Esmalt tuli keha kerge jooksuga soojaks ajada, vette minnes soovitas Püvi võtta asja rahulikult ning mitte olla pinges. «Vetteminek võib olla keeruline, aga välja tulles on enesetunne kordades parem,» lubas Püvi.

Paraku ei tulnud Tekkol rahulikust vetteminekust suurt midagi välja – kanalisse raiutud renni servades oli jää muutunud nii õhukeseks, et jalgpallur prantsatas vette enne kui asjast arugi sai. Õnneks suutis mees olukorraga kiiresti kohaneda ning jäätükkide vahelt läbi murdes jõudis peagi vabasse vette, kust end mõne tõmbega ujumissilla juurde tüüris. Seejärel sooritas Tekko veel stiilipuhta vettehüppe ehk võis uhkusega raporteerida, et on lubaduse täitnud ja enamgi veel.

Kuivad riided selga saanud, tunnistas talisuplejast vutimees, et jääst läbi vajudes oli kerge ehmatus, kuid õnneks suutis ta rahulikuks jääda ja midagi hullu polnud. «Võib-olla oligi parem, et karmauh sisse kukkusin, ei pidanud vette hüppamisele mõtlema,» muigas Tekko.

Ta lisas naerdes, et suvise Pärnu ranna ja mereveega Anne kanalis valitsenud olusid võrrelda ei saa, natuke külmem oli. «Aga tunne on küll väga mõnus, nii et tulge kõik ujuma,» kiitis pallur.

Homme kohtub Tammeka meistriliiga teises voorus Pärnu JK Vaprusega. Tekko tunnistas, et treenereid ta oma väiksest tembust ei teavitanud, aga nii kaua kui ta haigeks ei jää, on kõik hästi. «Ja haigeks ma ei jää,» oli ta kindel.

Mis puudutab kohtumist Vaprusega, siis pole Tammeka pallurid Infoneti alistamise järel pilvedesse tõusnud ning meeskonnas valitseb tõsine töömeeleolu. «Eks see mäng tuleb muidugi hoopis teistsugune kui Infonetiga oli, tõenäoliselt valdame meie rohkem palli kui Pärnu ehk võrreldes Infoneti mängule tuleb vastupidine kohtumine. Kuid anname endast kõik, et kolme punktiga naasta,» lubas Tauno Tekko.

Lõpetuseks sai mehelt päritud, kas ta lubab midagi ka selleks puhuks, kui Tammeka peaks kunagi meistriks tulema, olgu siis tänavu või kauges tulevikus. «Nüüd tuleb lubadustega ettevaatlik olla,» muheles Tekko ning ei hakanud midagi välja hõikama. Küll polnud tal midagi reporteri pakkumise vastu, et siis võiks äkki kogu suve Pärnu rannas pikutada ja peesitada.