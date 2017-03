Piltuudis: kirjad lumel paluvad silda

Peagi algav Kaarsilla remont sunnib tuhandeid tartlasi, kes on harjunud just seda silda kasutama, otsima tööle, kooli või niisama kesklinna jõudmiseks alternatiivseid teid. Kui vahepeal oli juttu ka ajutise silla püstitamisest, siis praeguseks on selge, et ka seda ei tule ning pool aastat tuleb läbi ajada Kaarsillata. Keegi tundmatu lumele kirjutaja palub asjaajajatel siiski mõelda emadele ja lastele, kelle jaoks igapäevane teekond pikeneb. Näis, kas kirjutajat võetakse kuulda.