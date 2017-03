Ülikooli raamatukogu remont teeb Tartu volikogu töö kallimaks

Viimastel aastatel on volikogu koos käinud ülikooli raamatukogu konverentsisaalis, kuid remondi pärast ei ole see võimalik. Nüüd on istungeid peetud raekoja saalis, kuid see ei ole niisuguseks tööks kohandatud.

„Ülikooli raamatukogu remondiprobleem on meile toonud kaasa istungite korraldamise kallinemise, sest tellida iga kord raekoja saali ülekande- ja salvestustehnika on osutunud oluliselt kallimaks, kui see oli raamatukogus, kus kõik oli nö paketi sees,“ ütles Tartu volikogu kantselei peaspetsialist Aune Rumm.

Tema sõnul on eelmise aasta septembrist selle aasta veebruarini raekojas peetud seitse istungit läinud kokku maksma umbes 3200 eurot.

Septembri istungi ülekande eest hoolitses UTTV, siis oli istungi hind 600 eurot. Hiljem on teinud MatrixIT OÜ.

„Kuni aasta lõpuni tellisime teenust ühe korra kaupa, kuivõrd endiselt oli anti lootust, et saab ikka raamatukokku tagasi, ja ühe istungi hind oli 500 eurot,“ ütles Rumm. „Selle aasta algusest oleme leppinud kokku ülekande- ja salvestusteenuse kuni volikogu selle koosseisu lõpuni, ühe istungi hind on 425.-, kui on tehnilisi probleeme, siis väiksem.“

Näiteks eelmise istungi eest tasus linn 357 eurolt, osalt on salvestuses ja seetõttu ka stenogrammis lüngad, istungi alguse osas oli salvestuspraak.

Raamatukogus peetud seitsme istungi hind mullu jaanuarist juunini oli umbes 1400 eurot.

Raamatukogus arvestati ka aega ehk tasu suurus sõltus istungi pikkusest, praegu on hind sellest ei sõltu.