Santos ja Welco tegid tulises linnaderbis väravateta viigi

Linnarivaalide mõõduvõtule lisas vürtsi tõsiasi, et kahe hooaja vahel liitus pikalt Santose värve kaitsnud ning ka klubi kaptenipaela kandnud Taavi Vellemaa Welco meeskonnaga.

Poolkaitsja tunnistas pärast kohtumist Soccernet.ee teleülekande usutluses, et ootas võitluslikku mängu ja nii ka läks. «Eks arvestasin, et poisid tahavad mulle kohta kohta kätte näidata,» tunnistas Vellemaa.

Tulemusega jäi Vellemaa rahule ning arvas, et viik oli õiglane tulemus. Ta kiitis ka mõlema meeskonna fänne, keda oli väljaku ääres kokku 225 ning kes tekitasid suurepärase atmosfääri. «Oleks iga mäng tribüünidel selline andmine,» kiitis pallur.

Santose ründaja Karl-Erik Vidaja märkis omalt poolt, et mõlemal meeskonnal olid derbimängu tõttu pinged peal ning ka enamus kollastest kaartidest tulid võimuvõitluse pärast, mitte otseselt mängulistest olukordadest. «Tuline andmine oli ja mõlemad tahtsid võita,» ütles Vidaja.

Welcol on kahest mängust kirjas võit ja viik, Santosel aga viik ja kaotus. Nii pole ka midagi imestada, et kui Taavi Vellemaa jäi tabelist vastu vaatava nelja punktiga rahule, siis Karl-Erik Vidaja Santose ühe punktiga mitte. «Viik ja kaotus pole see, mille järele esimestes voorudes tulime,» nentis ta.

Kolmandas voorus võõrustab Welco 18. märtsil FC Kuressaaret, Santos võtab päev hiljem vastu FC Levadia duubelrivistuse. Mõlemad mängud toimuvad Annelinna kunstmuruväljakul.