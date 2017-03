Narva maanteel seisab praegu tühjana endise ööklubi Tallinn hoone, mis peagi lammutatakse, et selle asemele saaks ehitada moodsa ärihoone.

​Umbes poolteist aastat tagasi sulges uksed tudengite ühiselamute juures aadressil Narva maantee 27a tegutsenud ööklubi Tallinn. Maja on aasta algusest seisnud tühjana ja kevadel see lammutatakse, et sinna ehitada nüüdisaegne ärihoone