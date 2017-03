Video: rektorikandidaat Margit Sutrop: loodan, et minu sugu ei peeta enam puudeks

Täpsemalt ütles Valter Lang 28. veebruari Postimehes, et kümme aastat tagasi, kui Margit Sutrop esimest korda rektoriks kandideeris, oli ta talle öelnud, et ülikool pole veel valmis humanitaarist ja naissoost rektoriks, ning ta pole veendunud, et ülikool on seda ka praegu.

«Mäletan, et kümme aastat tagasi ütles ta seda veel karmimalt, ta ütles, et mul on kaks puuet: et ma olen humanitaar ja et ma olen naine,» kommenteeris Sutrop Valter Langi arvamust.

«Ma ei tea, kas Eesti ühiskonnas on see ikka aktsepteeritav, et ühe soo kohta öeldakse, et see on puue. Mulle näib, et vist on ajad muutumas, me oleme saanud Eesti Vabariigile naispresidendi ja mulle tundub, et ka väga paljudes ametites saadakse aru, et sooline tasakaal ning võimaluse andmine naistele juhtivatel kohtadel rikastab. Loodan siiski, et minu soo küsimust ei peetaks enam puudeks, aga eks seda ole näha,» ütles Sutrop.