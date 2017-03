Tartus avatakse Euroopa kaasaegseim kinokeskus

Apollo Kino tegevjuhi Rauno Stüffi sõnul on avatava kinokeskuse näol tegemist Lõuna-Eesti jaoks täiesti uue tasemega. «Tartu kino eesmärk on muutuda kogu Lõuna-Eesti meelelahutuse tõmbekeskuseks ja esinduskinoks, mis oma tehnilise taseme poolest on teerajaja nii Põhjamaades kui Baltikumis,» hindas Stüff.

Uue kino avamisega kahekordistub Tartu kinokohtade arv. «Tahame anda nii Tartu kui kogu Lõuna-Eesti elanikkonnale senisest oluliselt rohkem põhjust kinos käia,» selgitas Stüff. Laienevas Lõunakeskuses asuv kino valmib koguperekinona ja sisaldab ka ruume, kus lapsed ja pered saavad sünnipäevi või muid üritusi pidada, samuti jõuavad Tartusse Apollo Kino populaarsed emme ja beebi kinopäevad.

Stüff kinnitusel on Põhjamaades on täiesti enneolematu, et kõikides kinosaalides on kasutusel 4K resolutsioon ja laserprojektorid, mis tagavad üliterava ja hetkel maailma parima võimaliku pildikvaliteedi. Lisaks on kolmes saalis tipptasemel ruumilist heli pakkuv Dolby ATMOS helisüsteem, mis asetab vaataja filmisündmuste keskele.

Lisaks avaratele klubitoolidele saavad kõik kuus kinosaali ka paaritoolid ning Mustamäe Apollo Kinost tuntuks saanud luksuslikud elektriliste selja- ja jalatugedega staaritoolid – kogu maalimas unikaalsed istmed, mille sees olevatelt ekraanidel saab seansi ajal tellida otse kinosaali söögi- ja joogipoolist.

Uus Apollo Kino hakkab pakkuma tööd ligi 30 inimesele, ent teenindajate roll saab uues kinos olema rohkem juhendav, sest uue kino 24 iseteeninduskassat ja automaatsed piletiväravad võimaldavad kinos käia pikkades järjekordades seismata. Samuti saab ka kõikide suupistete ja jookide eest tasuda iseteeninduskassades.

Laienevas Lõunakeskuses avatavas ligi 3500 ruutmeetril laiuvas uues Apollo Kinos on kuus kinosaali ja üle 950 istekoha. Lõunakeskusesse viib kesklinnast tasuta buss, jalgratturitele on spetsiaalne 40-kohaline rattaparkla ning autoga kinno tulijad saavad tasuta parkida eraldi parklasse keskuse teisel korrusel.