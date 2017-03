Seisund ja disain ühinevad lavastustes liikumise ja muusikaga

Karl Saks lavastuses «Seisund ja disain». / Jana Solom

Karl Saksa soololavastus «Seisund ja disain» peaks pakkuma huvi kõige muu kõrval selle pärast, et on valitud teatriaasta auhindade jagamisel üheks nominendiks tantsu kategoorias ja samuti etenduskunstide ühisauhinna kategoorias. Nomineerimise põhjuseks on žürii märkinud tantsukunsti ja objektiteatri, heli- ja visuaalkunsti originaalse ja tervikliku ühendamise, aga samuti etendaja ja publiku seisundi kontseptuaalselt tervikliku disaini ning tantsu tasandite avardamise.

Hendrik Kaljujärv on samuti üks võimalikke teatriaasta auhindade saajaid – nimelt muusikalise kujunduse ja originaalmuusika kategoorias. Ja täpsemalt: originaalmuusika eest lavastustele «Overexposure» (Kanuti Gildi Saal) ja «All tomorrow’s parties» (Sõltumatu Tantsu Lava). «Overexposure» lavakujunduses on Tartu kunstniku Alar Tuule maalid ja vaatajate ees on lisaks autorile Tartust pärit löökriistamängija Kallervo Karu.