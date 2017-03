Tartu laseb neli suurt maatükki ära rookida

Tartu linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgensoni sõnul võttis maade heakorrastamise hankest osa kolm firmat: OÜ Hansko, OÜ RoadWest ja osaühing Nivoo. Hanke võitjaks tunnistati Nivoo, kes lubas vajalikud tööd ära teha 31 872 euroga.

Heakorrastatakse kaks Supilinnas Oa tänaval asuvat krunti, kus on aastaid hoitud kunagise jalakäijate raudsilla osasid. Puhtaks tehakse ka Annelinna spordihoone taga asuv 1,45 hektari suurune piklik maa-ala aadressiga Pikk 65 ning Ladva, Lehe ja Puiestee tänava äärde jäävad maatükid. Maa-alade suurus on kokku umbes 6,64 hektarit.

Regulaarne hooldus

Hanketingimuste järgi tuleb kõikidelt kinnistutelt raiuda võsa ja puud, mille diameeter jääb alla 15 sentimeetri. Puit tuleb sealt ära vedada ning hilisemate hooldustööde jaoks kõik kännud maapinnaga ühetasa freesida.

Kinnistutel olevad ehitusjäätmed, suured kivid ja olmepraht tuleb samuti kokku koguda ja viia selleks ettenähtud kohta. Maapinnast kõrgemal asuvad vundamendid ja lagunenud rajatised tuleb lammutada maani maha ja lammutusjäätmed ära vedada.

Kõigil kinnistutel tuleb raiuda puud, mille diameeter jääb alla 15 sentimeetri. Puit tuleb ära vedada ja kännud maatasa freesida.

Jürgensoni sõnul tuleb maatükid niimoodi korda teha, et neid on hiljem võimalik niita nii traktori kui ka trimmeriga. Praeguses hankelepingus on ka suve teises poolest toimuv ühekordne niitmine.

Sellist korrastustööd on linn Jürgensoni sõnul tellinud ka varem. Näiteks puhastati eelmisel suvel Roosi tänava äärde jäävad krundid 50 ja 89. Samuti said korrastatud Lotte lasteaia ümber jäävad maatükid.

Jürgenson ütles, et linn võtab järjest ette maalappe, mida on vaja puhastada. «Näiteks Annelinna spordihoone tagune ala on korras, aga selle kõrval on maa, kus on võsa ja vanu ehituspaneele. Selle võiks samuti korda teha,» rääkis Jürgenson.

«Oa tänaval on perspektiivne lasteaiakrunt. Jaamamõisa linnaosas läksid just võõrandamisele Ida tänava krundid ja Ladva kinnistud on kohe nende kõrval,» põhjendas Jürgenson praegust valikut.

Ladva tänava krundid on detailplaneeringu järgi korter-elamumaa ning kui turul on nõudlus, on linn valmis need tulevikus võõrandama.

«Puiestee 114 krunt on aga selline territoorium, mis jääb tulevikus Raatuse tänava pikenduse alla. Selle kõrvalt oleme juba korrastanud Kasarmu 3 kinnistu,» lisas Jürgenson.

Linnaserva

Mis puudutab Oa tänava krunte, siis esialgu on linnal plaan need lihtsalt korrastada. Vana jalakäijate silla osad jäävad sinna alles. «Praegu need sisulist kasutust leidnud ei ole ja jäävad sinna alles. Kui rakendust ei leita, tuleb viia vanametalliks,» rääkis Jürgenson.

Heakorrahankeid plaanib linn teha ka tulevikus. «Kindlasti, see on pidev protsess. Teeme vastavalt eelarve võimalustele, samm-sammult,» sõnas Jürgenson. Ta märkis, et üha rohkem liigutakse puhastusega linnaserva poole.