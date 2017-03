Turg ja iseäranis turuhoone on tartlastele südamelähedane ja tähtis, selles on aasta algusest linnaettevõtte Tartu Turg juhina tööle asunud Ivo Tombak järjest enam veendunud. Nüüd peab ta hoolitsema selle eest, et ajaloolise turuhoone pikalt kavandatud remont läheks võimalikult kiiresti ja valutult, sest tartlastel on hoiatava näitena ees ülikooli raamatukogu juhtum.