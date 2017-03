Ringteel avas uksed ööapteek

Koht on hea, suure magistraali ääres, leidis apteegi asejuhataja Annela Toom, kelle sõnul leidsid kliendid tee uude apteeki juba avamispäeval ja ilma reklaamita. «Siia on lihtne autoga ligi pääseda, ka kliinikum on lähedal,» kirjeldas ta.

Kuna müügipunkt asub ka tee ääres, mida mööda paljud tartlased ja ka näiteks Tallinnast saabujad sõidavad maale või Otepääle sportima, leiab kauplusest tavapärasest rohkem veterinaaria- ning spordi- ja taastusravitooteid.

Esimese apteegina Eestis alustab Ringtee 60a apteegis tööd nõustamiskabinet, kus klienditeenindaja annab infot füsioteraapia kohta ning teeb väiksemate traumade korral ka kinesioteipimist.

Veel leiab mitmesuguseid turvalise tervisespordi abivahendeid, nagu ortoosid ja teibid. Pere lemmikute murede korral leiab rohtu nii parasiitide vastu kui ka toidulisandeid.

Külastusstatistika näitab, et valveapteekide külastatavus suureneb hüppeliselt hommikul enne tööpäeva algust. Just siis soovitakse abi öösel väljalöönud viirushaiguste vastu. «Samuti näitab meie valveapteekide kogemus, et teine apteegi külastamise kõrgaeg saabub hilisõhtuti ja kesköö paiku, mil tavalised apteegid on juba suletud,» märkis Toom. Nii teebki apteek oma uksed lahti hommikul kell 7 ja sulgeb alles kell 1 öösel.

Apteegiga samas majas alustab tegevust ka Subway võileivakohvik ja kõrvalt oma kioskist kolib sinna R-kiosk.

Südameapteegi ketti kuulub 75 müügipunkti. Ettevõttel on üle 340 töötaja. Keti aktsionärideks on Oskar Svensson ja Tarmo Laanetu.